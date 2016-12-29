20:32 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Ситуация в Сирии.

Путин: стороны конфликта в Сирии договорились о прекращении огня

© AFP/ LOUAI BESHARA
Новости
Получить короткую ссылку
2020

Президент РФ отметил, что поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.

СУХУМ, 29 дек — Sputnik. Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

МИД Абхазии. Архивное фото
© Фото: предоставлено МИД РА
МИД Абхазии осудил обстрел российского посольства в Сирии

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Президент отметил, что гарантами урегулирования выступают Россия, Турция и Иран, переговоры которых состоялись на прошлой неделе в Москве, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие во встрече в Астане. По договоренности с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым там пройдут мирные переговоры по Сирии.

Путин также поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, режим прекращения огня вступит в силу в 0.00 часов 30 декабря. Министр отметил, что соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia