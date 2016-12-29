20:32 31 Декабря 2016
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Олимпийский Сочи с борта вертолета

Туристический рекорд Сочи: 6,5 миллионов туристов приехало в 2016 году

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
45 0 0

Эти цифры свидетельствуют о том, что город "отошел от фактора сезонности" и стал круглогодично посещаемым курортом, отметили в администрации Сочи.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Туристический поток в Сочи в 2016 году стал рекордным, достигнув 6,5 миллионов отдыхающих, сообщает в четверг администрация города, сообщает РИА Новости.

"Благодаря тому, что была проведена большая работа, мы добились количества туристов, которого даже в советское время не было. В этом году мы приняли 6,5 миллионов отдыхающих. Это позволило увеличить поступления в бюджет", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

Эти цифры свидетельствуют о том, что город "отошел от фактора сезонности" и стал круглогодично посещаемым курортом, отметили в администрации Сочи.

По итогам 2015 года Сочи принял около 6 миллионов туристов.

Главные темы

  • Хакибей Айба
    Без рыбы и черного хлеба: история Хакибея Айба

    Герою Социалистического Труда, ветерану Великой Отечественной войны, депутату Верховного Совета СССР трех созывов Хакибею Айба 31 декабря исполнилось бы 99 лет.

    71
  • Военно-духовой оркестр Абхазии исполнил адажио Валерия Халилова
    Военно-духовой оркестр Абхазии: Мадина, адажио и скрипка-труба

    Военно-духовой оркестр Минобороны Республики Абхазия был сформирован в 1993 году, его первым дирижером был Анатолий Хагба. О том, насколько богат репертуар оркестра, какие сложности он переживает и на что надеется, узнал корреспондент Sputnik Бадри Есиава.

    42
  • Константин Ченгелия
    Юбиляры 2016 года

    В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

    33

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Хакибей Айба
Хакибей Айба: восемь кадров из жизни ветерана, передовика, Героя
Подарок от России: спасатели передали сирийцам аэромобильный госпиталь
МЧС России передало в дар Сирии аэромобильный госпиталь
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia