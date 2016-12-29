СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Туристический поток в Сочи в 2016 году стал рекордным, достигнув 6,5 миллионов отдыхающих, сообщает в четверг администрация города, сообщает РИА Новости.

"Благодаря тому, что была проведена большая работа, мы добились количества туристов, которого даже в советское время не было. В этом году мы приняли 6,5 миллионов отдыхающих. Это позволило увеличить поступления в бюджет", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

Эти цифры свидетельствуют о том, что город "отошел от фактора сезонности" и стал круглогодично посещаемым курортом, отметили в администрации Сочи.

По итогам 2015 года Сочи принял около 6 миллионов туристов.