СУХУМ, 30 дек – Sputnik. США ввели санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Минфин утверждает, что санкции введены за их якобы причастность к кибератакам в период американских выборов. Кроме указанных ведомств в список вошли АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компания по защите данных "ЦОР Секьюрити".

"Сегодня я распорядился о ряде действий в ответ на агрессивное давление российского правительства на американские официальные лица, а также в ответ на кибероперации, направленные против выборов в США. Эти действия последовали за неоднократными частными и публичными предупреждениями, которые мы высказали российскому правительству, и являются необходимым и подходящим ответом на усилия по нанесению вреда интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", — говорится в письменном заявлении Обамы.

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Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Персоны нон-грата

Российские дипломаты, объявленные властями США персонами нон-грата, должны покинуть страну к полудню воскресенья по местному времени (20:00 мск), заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Те, кто (имеет статус) "персона нон-грата", имеют 72 часа с момента информирования до отъезда. Поэтому они должны покинуть (страну), по моим расчетам, в воскресенье к полудню", — сказал он.

Он добавил, что доступ к двум дипломатическим учреждениям РФ, которые должны быть закрыты, будет прекращен для российских дипломатов с 12:00 (20:00 мск) пятницы.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пока не может сказать, какой будет ответ на санкции, введенные в четверг США в отношении России, но сообщил, что ответ будет адекватный – действует принцип взаимности.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ. Хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Разумеется будет дан адекватный ответ. Ответ этот будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации", — заявил Песков журналистам.

Дмитрий Песков также выразил сожаления в связи с такими решениями Вашингтона.

"В любом случае решение в отношении таких шагов будет принимать президент России. Я не исключаю, что в том числе с учетом того, что администрации (США) осталось работать три недели", — сказал Песков.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. В Москве эти обвинения категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Белый дом признал, что в день выборов никакой повышенной активности хакеров не наблюдалось. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

© Sputnik. / Алексей Фурман Украина планирует расширить санкции против России

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".

Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских, вводя санкции против РФ, США пытаются "затормозить возможное сотрудничество". Подобные шаги Крутских назвал "агонией правящей элиты" и "личной ненавистью президента США" Барака Обамы по отношению к РФ. В то же время он не исключил возможности отмены "введенных в агонии" последних санкций США при президентстве Дональда Трампа. По его словам, РФ не является врагом США и "нацелена на сотрудничество и стабильность" в двусторонних отношениях.