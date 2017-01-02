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Здание посольства России в Вашингтоне

Высланные из США сотрудники российских дипучреждений прибыли в Москву

© Sputnik. Эдуард Песов
Новости
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Ранее Владимир Путин отметил, что Россия оставила за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, сел в Москве, сообщает РИА Новости.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

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© Sputnik. Владимир Трефилов
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Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона.

При этом он подчеркнул, что по сложившейся международной практике у России есть все основания для адекватного ответа. Москва оставляет за собой право на ответные меры, но не будет опускаться до уровня "кухонной" дипломатии, отметил глава государства. Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Барака Обамы как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений".

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