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Полиция в Стамбуле. Архивное фото.

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

© REUTERS/ Murad Sezer
Новости
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Ранее сообщалось, что 28-31 декабря полиция арестовала в разных городах Турции 63 боевика ИГ, на основании допросов которых была получена информация о возможной причастности к нападению гражданина Узбекистана или Киргизии.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Полиция на месте взрыва в Стамбуле.
© AFP/
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Гибель гражданки России при теракте в ночном клубе в новогоднюю ночь подтвердило генеральное консульство России в Стамбуле.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.

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