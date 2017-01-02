СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Гибель гражданки России при теракте в ночном клубе в новогоднюю ночь подтвердило генеральное консульство России в Стамбуле.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются.