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Архивное фото.

WhatsApp перестанет работать на устаревших гаджетах

© Sputnik. Григорий Сысоев
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Из-за неспособности поддерживать возможности WhatsApp на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2 приложение перестанет работать.

СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Приложение WhatsApp не будет работать на некоторых устаревших гаджетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Express.

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.

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