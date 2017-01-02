СУХУМ, 2 янв — Sputnik. Приложение WhatsApp не будет работать на некоторых устаревших гаджетах, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Daily Express.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Гендиректор: WhatsApp перестанет взимать ежегодную плату за подписку

Мессенджер не будет доступен на iPhone 3GS, устройствах Windows Phone 7 и смартфонах, использующих операционную систему Android версий 2.1 и 2.2.

"Эти гаджеты были важной частью истории, однако они не способны поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении", — отметили разработчики.

Поддержка мессенджера на платформах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 продолжится до 30 июня 2017 года.

WhatsApp — бесплатное приложение для обмена сообщениями с поддержкой голосовой и видео связи. Мессенджером пользуются более миллиарда человек по всему миру.