СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Джулиан Ассанж заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hill.

"Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом", — цитирует издания слова Ассанжа, произнесённые в ходе интервью телеканалу Fox News.

Как сообщается, основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. "Наш источник – не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ – ред.) – нет", — заявил он.

При этом, по информации газеты, Ассанж не смог однозначно ответить на вопрос, повлияли ли публикации WikiLeaks на исход выборов в США, отметив, что на самом деле заявления Хиллари Клинтон и главы ее избирательной кампании Джона Подесты изменили результаты.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.