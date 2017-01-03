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СМИ назвали имя подозреваемого в исполнении теракта в Стамбуле

© Sputnik. Виталий Белоусов
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Турецкие правоохранители во вторник задержали еще шестерых подозреваемых в связи с нападением 1 января на клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек.

СУХУМ, 3 янв — Sputnik. Турецкие СМИ назвали имя предполагаемого террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе Стамбула, передает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

По данным телеканала TRT, в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов (Lakhe Mashrapov).

Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
© RUPTLY.
Полиция обнародовала видео предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

СМИ со ссылкой на полицию также сообщают, что подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности.

В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщили, что спецслужбы страны проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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