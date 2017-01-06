СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Экзархат Белорусской православной церкви подтвердил факт убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В правоохранительных органах подтвердили данный факт, но подробности пока не сообщили.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.