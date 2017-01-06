19:10 06 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Настоятельница Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушка Василиcса

Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии

© Фото: / Светланы Курейчик / МЛЫН.by
Новости
Получить короткую ссылку
110 0 0

Факт убийства матушка Василиcсы подтвердили в правоохранительных органах, однако детали инцидента не раскрываются.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Экзархат Белорусской православной церкви подтвердил факт убийства настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря (Борисовский район Минская область) матушки Василиcсы, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я могу подтвердить факт, что матушка Василиcса убита. Скорее всего, это было нападение одной из болящих послушниц, которых много в монастыре", — сообщил Sputnik в пятницу пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.

В правоохранительных органах подтвердили данный факт, но подробности пока не сообщили.

По информации монастыря, настоятельница Василисса приехала в Беларусь из Украины, была прихожанкой Петро-Павловского собора в Минске, после образования сестричества при соборе стала сестрой милосердия. В 2001 году была послушницей в Свято-Елисаветинском женском монастыре, затем приняла постриг. С 2004 года по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси — была настоятельницей Свято-Ксениевского женского монастыря в деревне Барань Борисовского района.

Главные темы

  • Герой Абхазии Лионелла Торупидзе
    Грузинка с абхазской душой: история Лионеллы Топуридзе

    Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов сплотила все национальности, живущие в республике, среди них многие были грузинами по национальности, но абхазами по своему мировоззрению, готовыми отдать свои жизни ради справедливости, и подвиг Лионеллы Топуридзе стал очень показательным в этом смысле.

    38
  • Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии
    Вооруженные силы РФ приступили к сокращению группировки в Сирии

    Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    7
  • Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
    Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

    В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

    71

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia