СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он.

Герасимов отметил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов также напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.