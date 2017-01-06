19:11 06 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Боевая работа авиации ТАВКР Адмирал Кузнецов в Средиземном море у берегов Сирии

Вооруженные силы РФ приступили к сокращению группировки в Сирии

Министерство обороны РФ
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Переговоры по урегулированию в Сирии, которые планируется провести в Астане, могут определить, когда произойдет сокращение российских ВКС в САР, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

СУХУМ, 6 янв — Sputnik. Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", — сказал он.

Герасимов отметил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Герасимов также напомнил, что с 00.00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок.

Главные темы

  • Герой Абхазии Лионелла Торупидзе
    Грузинка с абхазской душой: история Лионеллы Топуридзе

    Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов сплотила все национальности, живущие в республике, среди них многие были грузинами по национальности, но абхазами по своему мировоззрению, готовыми отдать свои жизни ради справедливости, и подвиг Лионеллы Топуридзе стал очень показательным в этом смысле.

    38
  • Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
    Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества

    В абхазском курортном городе Пицунда 6 января 1970 года родилась Народная артистка Абхазии и Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава.

    71
  • Археологи на полигоне
    Кости на танковом полигоне

    Военные во время работ на танковом полигоне в Цебельде уничтожили памятник археологии тысячелетней давности.

    240

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Пресс-конференция оперной певицы Хиблы Герзмава
Хибла Герзмава: день рождения в канун Рождества
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Открытие зимнего фестиваля в Харбине: фейерверк и дворцы изо льда
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia