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Обама: республиканцы больше верят Путину, чем демократам

Фотохост-агентство
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Избранный президент США Дональд Трамп считает обвинения о хакерских атаках в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

СУХУМ, 7 янв — SputnikБарака Обаму беспокоит то, что республиканцы больше верят президенту России Владимиру Путину, чем демократам, сообщает РИА Новости.

"Русские хотели вмешаться (в выборы — ред.), и они вмешались. Одна из вещей, которые меня беспокоят, — это насколько много комментариев мы видели в последнее время, когда имеются республиканцы или эксперты, или комментаторы на телевидении, которые, похоже, больше доверяют Владимиру Путину, чем своим товарищам-американцам, потому что эти товарищи-американцы — демократы", — сказал Обама.

"Такого не должно быть", — добавил он. "Мы все в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде", — добавил президент США.

Ранее разведслужбы США (ЦРУ, АНБ и ФБР) обнародовали доклад о "российском вмешательстве" в выборы президента США. Спецслужбы заявили, что Россия якобы пыталась добиться избрания Дональда Трампа президентом США, но не привели доказательств. При этом спецслужбы признают, что "российское вмешательство" никак не повлияло на итог выборов.

Философ-антрополог, член Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня Владимир Лепехин
© Sputnik. Владимир Трефилов
От "русской мафии" к "русским хакерам"

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что "российские хакеры" стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили.

Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

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