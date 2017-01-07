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Аномальные морозы в Москве

Рождество в Москве стало самым холодным за последние 120 лет

© Sputnik. Максим Блинов
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В Москве установлен рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась не только самой холодной ночью этой зимы, но и установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве на ВДНХ было -29,9 градусов. А по области самой низкой температурой было -33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове", - сказал специалист центра.

По данным "Фобоса" уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей будущей недели.

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Фото опубликовано Oksana Rodina (@oksana_rs) Янв 6 2017 в 11:42 PST

"Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя самая минимальная (абсолютный рекорд – прим.ред.) наблюдалась более 130 лет назад в 1881 году, там было -35 градусов", - добавили в погодном центре.

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