СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась не только самой холодной ночью этой зимы, но и установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
"В Москве на ВДНХ было -29,9 градусов. А по области самой низкой температурой было -33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове", - сказал специалист центра.
По данным "Фобоса" уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей будущей недели.
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