СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Прошедшая рождественская ночь в Москве оказалась не только самой холодной ночью этой зимы, но и установила рекорд за последние 120 лет метеорологических наблюдений, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В Москве на ВДНХ было -29,9 градусов. А по области самой низкой температурой было -33,4 градуса и в Клину, и в Дмитрове", - сказал специалист центра.

Доброе утроооооо❄️❄️🌇🙏☀️🎈🤗😇☕️🥐 с рождеством всех 🙏🙏❄️❄️❄️❄️#доброеутро #москва #марьино #мороз Видео опубликовано Serega_Kubardov (@seregakub) Янв 6 2017 в 11:46 PST

По данным "Фобоса" уже в воскресенье в столице будет наблюдаться незначительное повышение температуры, в целом же теплеть будет на протяжении всей будущей недели.