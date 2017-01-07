СУХУМ, 7 янв — Sputnik. При взрыве в сирийском Аазазе погибли до 60 человек, около 50 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Аазаз расположен недалеко от границы с Турцией в провинции Алеппо и контролируется сирийской оппозицией.@AhmadAlkhtiib @markito0171 & western journalist report that

— Albert Wesker (@theobliterator1) 7 января 2017 г.

​Ранее сообщалось о 25 погибших и десятках раненых. Источники сообщали агентству Sputnik, что заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом судебного органа группировки "Ахрар аш-Шам", в результате жертвами стали боевики движения.

Теракт произошел вблизи местного суда.