СУХУМ, 7 янв — Sputnik. Полиция в Турции арестовала пять человек в рамках расследования убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, сообщает РИА Новости в субботу со ссылкой на агентство Anadolu.

© Sputnik / Томас Тхайцук Григорьев: уверен, что убийцы российского посла понесут наказание

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

Сообщается, что четверо из пяти арестованных были сослуживцами Алтынташа в органах МВД. По информации прокуратуры, пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По версии прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Сообщаются также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".