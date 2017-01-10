СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Верховный суд Венесуэлы заявил, что оппозиционная национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента Николаса Мадуро.

Ранее оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей, сообщает РИА Новости

За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

Депутаты действовали в рамках 233 статьи конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

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Ранее парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

"Согласно 336 статье конституции и в соответствии с имеющимся законодательством депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий", — говорится в опубликованном заявлении суда.

Конституция Венесуэлы 1999 года не предполагает наличия процесса импичмента в отношении главы государства. Однако статьи 222 и 232 конституции предполагают формы контроля парламента за исполнительной властью. В частности, они предусматривают объявление "политической ответственности" за те или иные деяния в отношении государственных деятелей, а также признание президента "абсолютно отсутствующим" в случае смерти и отставки или "покинувшим пост" в соответствии с решением национальной ассамблеи или же народного волеизъявления о прекращении полномочий.

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Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности.

"Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда", — заявил Кабельо.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.