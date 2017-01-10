СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков считает недопустимым голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы по крушению Ту-154 до завершения расследования, заявил официальный, сообщает РИА Новости.

"Все опубликованные Lifenews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи – абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как Lifenews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то "выводы", до завершения расследования", — сказал он.

Ранее в СМИ появился материал, в котором утверждается, что "загадка крушения Ту-154 раскрыта". Причинами катастрофы названы перегруз и ошибка второго пилота, перепутавшего рычаги управления шасси и закрылками.

Ранее министр транспорта Максим Соколов просил СМИ воздержаться от публикации непроверенных сведений о крушении Ту-154 до оглашения официальных выводов комиссии.

Самолет Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился в Черном море 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, журналисты и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.