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Архивное фото Алеппо в Сирии

Генштаб РФ: более 110 тыс беженцев вернулись в дома в Сирии

© Sputnik. Илья Питалев
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Минобороны России сообщает о проведении поэтапного сокращение российской группировки в Сирии.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. При участии России в Сирии запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, более 110 тысяч беженцев вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает РИА Новости.

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"К режиму прекращения огня уже присоединились 1097 населенных пунктов с общим населением около 3 миллионов человек. Более 110 тысяч беженцев вернулись в свои дома, 9 тысяч боевиков сложили оружие", — отметил начальник Генштаба.

Герасимов также отметил, что идет поэтапное сокращение российской группировки в Сирии.

"В настоящее время наряду с поддержанием режима прекращения боевых действий, уничтожением террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещенные в РФ — ред.) в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего ВС РФ проводится поэтапное сокращение российской группировки в Сирии", — сказал Герасимов.

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