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Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях против РФ

© Fotolia/ Gary
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Законопроект о санкциях предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в РФ, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в РФ. Чтобы стать законом, законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Президент США еще не видел законопроект сенаторов о новых санкциях против РФ и не может принять решение о том, подпишет ли он его, сообщил журналистам в рамках брифинга на борту самолета представитель Белого дома Джош Эрнест, сообщает РИА Новости.

Эрнест не дал им четкого ответа, подпишет ли Обама данный закон, отметив, что "президент Соединенных Штатов судит о каждом предложенном законодательном пакете отдельно". По его словам, президент США пока не видел этот законопроект.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что Обама "отводит важную роль конгрессу в вопросе с РФ".

Архивное фото Капитолия в Вашингтоне
© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Сенат США грозится принять "всеобъемлющие" санкции против РФ

Десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.

Законопроект о санкциях против России, внесенный группой сенаторов США, предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

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