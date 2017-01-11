СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Николас Мадуро заявил о попытке осуществления переворота оппозиционным Парламентом, принявшим в понедельник заявление об оставлении поста главой государства, сообщает РИА Новости.

"Как президент я прошу государственные власти не оставить безнаказанными нарушения конституции и неуважение к законному порядку, национальная ассамблея приняла вчера (в понедельник) путчистский манифест", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

После решения Парламента, за которое проголосовали 106 депутатов, верховный суд страны уже заявил, что национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента Мадуро.

"Согласно 336 статье конституции и в соответствии с имеющимся законодательством, депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий", — говорилось в опубликованном ранее заявлении суда.

Президент Венесуэлы также принял во вторник присягу у членов так называемого национального антипутчистского командования страны, созданного, по его словам, для сохранения мира и суверенитета. Его возглавил вице-президент Тарек Эль-Аиссами. "Мы обязаны защитить право наших семей и общества на мир и спокойствие", – подчеркнул Мадуро.

© Sputnik. Алексей Никольский Попытка Парламента Венесуэлы сместить Мадуро провалилась

Конституция Венесуэлы 1999 года не предполагает наличия процесса импичмента в отношении главы государства. Однако статьи 222 и 232 конституции предполагают формы контроля Парламента за исполнительной властью. В частности, они предусматривают объявление "политической ответственности" за те или иные деяния в отношении государственных деятелей, а также признание президента "абсолютно отсутствующим" в случае смерти и отставки или "покинувшим пост" в соответствии с решением национальной ассамблеи или же народного волеизъявления о прекращении полномочий.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро и ранее обвинял оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства.