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Архивное фото Барака Обамы

Захарова: перед уходом Обама совершает вредоносные действия

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Бог сотворил мир за семь дней, у администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя оставшиеся 9 дней президентства Барака Обамы.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Мария Захарова выразила опасения в связи с возможными действиями администрации президента США Барака Обамы в оставшиеся девять дней его президентства, сообщает РИА Новости.

Новая администрация США приступит к своим полномочиям после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

"Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за семь дней. У администрации Обамы на два дня больше, чтобы его разрушить", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин. Как заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, новые санкции США против РФ — это дополнительные шаги по рукотворной деградации двусторонних отношений.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia/ Gary
Сенаторы США подготовили законопроект о новых санкциях против РФ

Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

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