СУХУМ, 11 янв — Sputnik. Межэтажные перекрытия обрушились между вторым и четвертым этажами саратовского многоэтажного дома при взрыве бытового газа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, произошло обрушение межэтажных перекрытий между вторым и четвертым этажами", — сказал собеседник агентства.

По данным администрации города, взрыв, предположительно, бытового газа произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей. Как информирует мэрия, пострадали семеро человек.

"Пострадали семь человек, в том числе двое детей. У всех отравление продуктами горения. Погибших нет", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что информация о состоянии несущих конструкций будет после того, как будет проведено обследование дома. В то же время, как заявлял источник в экстренных службах, при взрыве, предварительно, обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами.

Как информирует мэрия, двое из семи пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом, еще один доставлен с ожогами в областной центр комбустиологии, остальных отвезли в профилакторий "Сокол". Пожар уже потушен, отмечает МЧС.