15:02 11 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Весы Фемиды, судейский молоток и юридическая литература

МИД РФ завершает формирование списка адвокатов для защиты россиян за рубежом

© Fotolia/ Izzetugutmen
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Завершается работа над формированием списка, "пула" адвокатов за рубежом, которые могли бы защищать российских граждан, в том числе в судах иностранных государств, включая детей.

СУХУМ, 11 янв — Sputnik. МИД РФ завершает формирование списка адвокатов, которые смогут защищать права российских граждан в судах зарубежных государств, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, сообщает РИА Новости.

"Мы фактически завершаем работу по формированию списка, "пула" адвокатов за рубежом, которые могли бы защищать российских граждан, в том числе в судах иностранных государств, включая детей", — сказал Долгов на заседании межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребёнка.

По его словам, "подготовка этого списка шла на протяжении последних лет, и это один из элементов расширения правовых возможностей и инструментов защиты прав наших граждан за рубежом".

Долгов сообщил, что списки адвокатов будут обнародованы в ближайшее время на сайте МИД РФ.

Главные темы

  • Жест
    "Итабуп" за все хорошее

    Таак, махало, эфхаристо, коб чи, итабуп! Скажете, что за абракадабра? Нет. Так на датском, гавайском, греческом, литовском и абхазском языках звучит слово "спасибо". Самый "вежливый" праздник Международный день "спасибо" отмечается во всем мире 11 января.

    65
  • Страны мира. Республика Абхазия
    Савелий Читанава: заповедников в Абхазии станет больше

    В соседней России День заповедников и национальных парков отмечается ежегодно 11 января. В Абхазии нет такого дня, несмотря на то, что страна богата уникальной природой, ландшафтом и фауной. Но в республике есть свои заповедники и парки, находящиеся под охраной государства.

    69
  • Дети пробуют гигантский леденец. Архивное фото
    Ученые: чрезмерное потребление сахара в детстве укорачивает жизнь

    Ученые пытаются выяснить, как ограничение калорий или чрезмерное их употребление влияет на продолжительность жизни, и почему хроническая нехватка пищи заметно продлевает жизнь многим животным, таким как мушки-дрозофилы и крысы, и почти никак не влияет на обезьян и, предположительно, человека.

    7

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Режиссер Михаил Мархолиа
Театр и кино режиссера Мархолиа
Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска: кадры боев
Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска: кадры боев
Вспомнить все: 2016 год в Абхазии
Политкризис, ConIFA и YeSUKHUM: все, чем запомнился 2016 год Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia