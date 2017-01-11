СУХУМ, 11 янв — Sputnik. МИД РФ завершает формирование списка адвокатов, которые смогут защищать права российских граждан в судах зарубежных государств, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, сообщает РИА Новости.

"Мы фактически завершаем работу по формированию списка, "пула" адвокатов за рубежом, которые могли бы защищать российских граждан, в том числе в судах иностранных государств, включая детей", — сказал Долгов на заседании межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребёнка.

По его словам, "подготовка этого списка шла на протяжении последних лет, и это один из элементов расширения правовых возможностей и инструментов защиты прав наших граждан за рубежом".

Долгов сообщил, что списки адвокатов будут обнародованы в ближайшее время на сайте МИД РФ.