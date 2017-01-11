СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Алла Пугачева на своей странице в социальной сети Instagram призывала прекратить сбор подписей под петицией в ее защиту, так как "самое смешное желание – это желание нравиться всем", сообщает РИА Новости.
Ранее в интернете появилась петиция, адресованная генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту, с требованием перестать заполнять новогодний эфир исключительно Пугачевой и "ее свитой". Обращение уже подписали более 100 тысяч человек.
За примадонну вступились ее друзья - звезды шоу-бизнеса,
запустив в сети флешмоб #мызапугачеву.
"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше. Радостно и весело", - призвала артистка в своем видеообращении.