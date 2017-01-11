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Съемки новогодней программы на Первом канале

Пугачева призвала защитников отказаться от флешмоба #мызапугачеву

© Sputnik. Кирилл Каллиников
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Ранее зрители "Первого канала" направили петицию Константину Эрнсту с требованием перестать заполнять новогодний эфир исключительно Пугачевой и "ее свитой", но за звезду вступились друзья из шоу-бизнеса, запустив в сети флешмоб #мызапугачеву.

СУХУМ, 11 янв -  Sputnik. Алла Пугачева на своей странице в социальной сети Instagram призывала прекратить сбор подписей под петицией в ее защиту, так как "самое смешное желание – это желание нравиться всем", сообщает РИА Новости.

Ранее в интернете появилась петиция, адресованная генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту, с требованием перестать заполнять новогодний эфир исключительно Пугачевой и "ее свитой". Обращение уже подписали более 100 тысяч человек.

За примадонну вступились ее друзья - звезды шоу-бизнеса,

Живем дальше!!!Люблю вас!!!

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 10 2017 в 11:56 PST

запустив в сети флешмоб #мызапугачеву.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше. Радостно и весело", - призвала артистка в своем видеообращении.

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