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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото

Сенатор: в Евросоюзе есть силы, которые боятся сближения РФ и США

© Sputnik. Владимир Федоренко
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Ранее спецслужбы ФРГ обвинили Россию в том,что она систематически подрывает отношения между Европой и США и якобы на протяжении многих лет РФ оказывает влияние в странах ЕС, "нацелено пытается обострить существующие, особенно на Западе, общественные конфликты", стремясь "поставить под вопрос тесные связи с США".

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. В Евросоюзе есть силы, которые контролируют национальные правительства, очень боятся возможного сближения России и США и пытаются сделать все, чтобы сохранить прежний миропорядок, заявил в субботу первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников, сообщает РИА Новости.

"Определенные силы в Евросоюзе, которые стоят выше национальных правительств, очень бояться возможного сближения РФ и США в свете той позиции, которую высказывал избранный американский президент Дональд Трамп", — сказал Серебренников.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia/ Gary
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По его мнению, они пытаются вновь и вновь "добавить ложку дегтя в бочку меда", формируя негативную информационную среду, чтобы сохранить прежний миропорядок.

Выводы немецкой разведки сенатор охарактеризовал как "ложь и клевета". По его словам, в Евросоюзе продолжается антироссийская истерия, которую очень поддерживают прибалтийские страны, стремительно вооружаясь против России.

Серебренников подчеркнул, что сообщения, что Москва якобы запускает "черную кошку" между Евросоюзом и США, также делаются, чтобы отвлечь внимание американцев от существа момента — от того, что с Россией можно было бы объединиться для борьбы с реальными, а не вымышленными угрозами, такими как терроризм.

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