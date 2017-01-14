Сенатор: в Евросоюзе есть силы, которые боятся сближения РФ и США

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. В Евросоюзе есть силы, которые контролируют национальные правительства, очень боятся возможного сближения России и США и пытаются сделать все, чтобы сохранить прежний миропорядок, заявил в субботу первый замглавы оборонного комитета Совфеда Евгений Серебренников, сообщает РИА Новости.

"Определенные силы в Евросоюзе, которые стоят выше национальных правительств, очень бояться возможного сближения РФ и США в свете той позиции, которую высказывал избранный американский президент Дональд Трамп", — сказал Серебренников.

© Fotolia/ Gary Трамп рассказал об условиях отмены санкций против РФ

По его мнению, они пытаются вновь и вновь "добавить ложку дегтя в бочку меда", формируя негативную информационную среду, чтобы сохранить прежний миропорядок.

Выводы немецкой разведки сенатор охарактеризовал как "ложь и клевета". По его словам, в Евросоюзе продолжается антироссийская истерия, которую очень поддерживают прибалтийские страны, стремительно вооружаясь против России.

Серебренников подчеркнул, что сообщения, что Москва якобы запускает "черную кошку" между Евросоюзом и США, также делаются, чтобы отвлечь внимание американцев от существа момента — от того, что с Россией можно было бы объединиться для борьбы с реальными, а не вымышленными угрозами, такими как терроризм.