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Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото.

Пушков: Обама увидит свою политику "порванной в клочья"

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Покидающий президентский пост Барак Обама в пятницу продлил еще на один год санкции в отношении России.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Барак Обама скоро увидит свою политику "порванной в клочья", заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя продление санкций США против России, сообщает РИА Новости.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia/ Gary
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Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине. Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

"Продлив санкции против России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что продлением санкций Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности.

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