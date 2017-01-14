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Космонавт Олег Новицкий показал быт на МКС через Instagram

Космонавт Новицкий показал, как встретили Старый Новый год на МКС

Фото: аккаунт Олега Новицкого в Instagram
Новости
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В своем аккаунте в Instagram космонавт опубликовал фотографии запуска наноспутников с борта МКС, празднования старого Нового года и совместного ужина с коллегами.

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в сервисе Instagram, сообщает РИА Новости

Первый пост он посвятил своим коллегам — астронавтам Тома Песке и Шейну Кимбро, которые второй раз  с начала этого года провели работы на внешней поверхности МКС.

Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос 🌎🌌#мкс#iss#космос#томапеске#шейнкимброу#выходвоткрытыйкосмос#space

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 13 2017 в 11:46 PST"Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос", — написал Новицкий.

Также  космонавт опубликовал фотографии запуска наноспутников с борта МКС, празднования старого Нового года и совместного ужина с коллегами.

Вот так прямо с борта МКС запускают наноспутники))) #мкс #iss #космос

Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 13 2017 в 12:34 PST

Сейчас на станции работают шесть человек: американцы Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, Олег Новицкий и француз Тома Песке.

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