Космонавт Новицкий показал, как встретили Старый Новый год на МКС

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, завел страницу в сервисе Instagram, сообщает РИА Новости
Первый пост он посвятил своим коллегам — астронавтам Тома Песке и Шейну Кимбро, которые второй раз с начала этого года провели работы на внешней поверхности МКС.
Также космонавт опубликовал фотографии запуска наноспутников с борта МКС, празднования старого Нового года и совместного ужина с коллегами.
Сейчас на станции работают шесть человек: американцы Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко, Олег Новицкий и француз Тома Песке.