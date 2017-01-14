Фийон стал официальным кандидатом в президенты Франции от "Республиканцев"

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон был выбран в субботу официальным кандидатом на пост президента от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Выступая перед Национальным советом партии, Фийон заявил, что будет действовать исключительно в интересах Франции. "Наш приоритет – это французы. Наш приоритет – проект по исправлению Франции", — сказал Фийон.

Он отметил, что не будет менять свою программу под воздействием "требований микрокосма" и "двигаться зигзагами". "Я Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд", — добавил политик.

В качестве конкретных мер Фийон упомянул "безжалостную" борьбу с радикальными исламистами, сведение "к минимуму иммиграции, организация ее по квотам".

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Фийон отметил, что при его президентстве и внешняя политика также будет строиться исключительно в интересах Франции. "Кто бы ни возглавлял Кремль в Москве или Белый дом в Вашингтоне, нечего говорить о дружбе, когда речь идет о защите интересов Франции и безопасности французов ", — сказал он. При этом политик подчеркнул необходимость "открытого диалога с Россией".

Кроме того, Фийон заявил о необходимости "усилить возможности армии (Франции)", так как после холодной войны и "шока" 11 сентября 2001 года мир значительно изменился, что порождает новые угрозы.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен и ее оппонент Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.