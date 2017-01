Трамп назвал компромат на него фальшивкой, ссылаясь на данные разведки

СУХУМ, 14 янв — Sputnik. Американская разведка признала, что опубликованный компромат на Дональда Трампа является фальшивкой, заявил в субботу в своем Twitter сам избранный президент США, сообщает РИА Новости.

"Разведка теперь признает, что досье на Трампа является "полной фальшивкой", — написал он.INTELLIGENCE INSIDERS NOW CLAIM THE TRUMP DOSSIER IS "A COMPLETE FRAUD!" @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 января 2017 г.

​Трамп не привел дополнительных подробностей, кто именно из представителей разведки так считает. Он вступает в должность главы государства 20 января.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed, сразу заявившим, что доклад составил "человек, назвавший себя бывшим сотрудником британской разведки".

© Sputnik. Алексей Филиппов Чтобы сорвать инаугурацию, противники Трампа готовят массовые протесты

В четверг стало известно имя составителя доклада — им оказался 52-летний бывший сотрудник MИ-6, а ныне соучредитель лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях и безопасности, Кристофер Стил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся в распоряжении России "компрометирующей информации" относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".

По словам Пескова, "у Кремля нет компромата на Трампа, эта информация не соответствует действительности и является не чем иным, как абсолютным вымыслом", это "очевидная попытка навредить" отношениям России и США.