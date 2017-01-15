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Пассажиры ждут у табло вылетов в терминале D аэропорта Шереметьево

В аэропортах Москвы отменили 36 авиарейсов из-за непогоды

© Sputnik. Александр Вильф
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Столичный главк МЧС сообщил о метели, мокром снеге и сильном ветре в Москве.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. В аэропортах Москвы в воскресенье задержано 12 и отменено 36 авиарейсов, свидетельствуют данные на портале "Яндекс.Расписание", сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7.20 мск в аэропорту Домодедово задержано девять рейсов, шесть отменено. В Шереметьево задерживаются три авиарейса, 30 отменено. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не указана.

Ранее столичный главк МЧС сообщил о метели, мокром снеге и сильном ветре в Москве, в воскресенье утром непогода продолжается.

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