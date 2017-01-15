Как ограбили Ким Кардашьян: подробности преступления попали в СМИ

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. В СМИ попал стенографический отчет показаний звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Journal du Dimanche

Ранее сообщалось, что десятерым обвиняемым по делу об ограблении Кардашьян были предъявлены обвинения. Среди них предполагаемый организатор преступления.

"Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы спросить, кто это, но никто не ответил… Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью "Полиция", — приводит газета слова Кардашьян. Она добавила, что у второго мужчины также была полицейская форма. По ее словам, оба мужчины были европейской внешности и довольно высокого роста.

© Sputnik. Асатур Есаянц На Ким Кардашьян напали и ограбили на несколько миллионов долларов

Как заявила Кардашьян, в момент ограбления она была одета лишь в пеньюар. Она подтвердила информацию о том, что ее связали при помощи клейкой ленты и проводов. После того, как грабители сбежали, Кардашьян смогла самостоятельно освободиться от проводов и скотча. При этом она отметила, что "они были немного неопытны в том, как они ее связали".

"Во время ограбления, у них был мобильный телефон гостиницы, который постоянно звонил, они говорили по-французски. Мне показалось, что они сказали, что пора уходить", — отметила Кардашьян. В показаниях она также перечислила все драгоценности, которые были украдены.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона. В налете участвовали пять человек в масках, при этом одетых в полицейскую форму. Они связали свою жертву и заперли ее в ванной. Представитель Кардашьян заявляла, что звезда не пострадала, но находилась в сильном шоке.