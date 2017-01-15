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Здание аэропорта Домодедово в Москве

Самолет Ан-148 столкнулся в "Домодедово" с техникой аэропорта

© Sputnik. Виталий Белоусов
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Самолет выехал на техническую полосу, предназначенную для проезда спецтранспорта, а затем столкнулся с погрузчиком для наземного обслуживания, который стоял в выделенной зоне.

СУХУМ 15 янв — Sputnik. Ан-148 "Саратовских авиалиний" перед вылетом из Москвы в Саратов столкнулся с наземной техникой аэропорта "Домодедово", заявила в воскресенье пресс-служба авиакомпании, сообщает РИА Новости.

"На перроне в аэропорту "Домодедово" самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" Ан-148, выполняющий рейс 6В-765 Москва-Саратов, задел наземное средство обслуживания воздушного судна. Никто из пассажиров не пострадал. Все 61 пассажир этого рейса были отправлены в Саратов следующим рейсом 6В-775 на самолете Embraer-190", — говорится в сообщении.

Задержка вылета пассажиров рейса 6В-765 составила 2,5 часа.

"По данному факту будет создана комиссия по расследованию причин авиационного события", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба "Домодедово" сообщила РИА Новости, что самолет столкнулся с погрузчиком. "Инцидент произошел в результате ошибки руления. Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, предназначенную для проезда спецтранспорта. В ходе движения по технической полосе воздушное судно наехало на стоявший в выделенной зоне для наземного обслуживания погрузчик", — говорится в сообщении. Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

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