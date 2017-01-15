Песков: переговоры о возможной встрече Путина и Трампа пока не ведутся

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Переговоры о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведутся, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Пока никаких переговоров о встрече нет", — сказал Песков.

© Fotolia/ Gary Трамп рассказал об условиях отмены санкций против РФ

Ранее газета Sunday Times сообщила, что новый американский президент якобы собирается совершить свой первый визит в Исландию, причем там он проведет встречу с Владимиром Путиным. Об этом его переходная команда якобы уже сообщила британским чиновникам. Кроме того, источники Sunday Times якобы обсуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне и рассказали, что Москва намерена согласиться на проведение саммита.

В свою очередь посольство России в Великобритании назвало эти сообщения "ерундой" и "попыткой британцев подорвать президентство Дональда Трампа, чем они, видимо, будут заниматься до последнего". Кроме того, в своем микроблоге в Twitter посольство отреагировало на опубликованную Sunday Times "сенсацию" вопросом к изданию: "Фейковые новости как новый мейнстрим?".

Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.