Патрушев: США голословно обвиняют Россию в хакерских атаках

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Администрация президента США Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя факт, что основные серверы располагаются в США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Российскую газету"

"К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США, и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире", — заявил Патрушев.

© AFP/ PHILIPPE LOPEZ Трамп поставил под сомнение факт хакерских атак против Демпартии США

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против 9 российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".