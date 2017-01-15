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Спасатели МЧС РФ проводят учения по воздушно-десантной подготовке в Казани. Архивное фото.

Тела подростков, провалившихся под лед, ищут на Кубани

© Sputnik. Максим Богодвид
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Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед.

СУХУМ, 15 янв — Sputnik. Спасатели обнаружили два тела подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае, поиски других детей продолжаются, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС.

Поиском провалившихся под лед на реке детей занимаются 80 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед. Один ребенок был спасен, тела еще двоих были извлечены из водоема. Поиски ещё двоих пропавших продолжаются.

"Направлены силы и средства поисково-спасательных служб, в том числе оперативная группа Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона и Тимашевского филиала Краснодарской краевой службы "Кубань-СПАС". Сформирована группировка общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки, от МЧС России 27 человек и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работает межведомственный штаб по поиску людей.

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