Маккейн признал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Республиканец Джон Маккейн признал успех российской политики на Ближнем Востоке, отметив ключевую роль Москвы в этом регионе, а также констатировав ослабление позиций Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Сенатор Маккейн является одним из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.

"Нет ничего более показательного, чем то, что русские, иранцы и турки приглашают США участвовать в мирной конференции (по Сирии). США не возглавляют это, США даже не являются частью этого, их приглашают. До чего мы дошли", — заявил Маккейн в эфире телеканала MSNBC.

Он также отметил, что российская сторона действовала на Ближнем Востоке умно и сейчас стала в этом регионе ключевым игроком.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция.

Во вторник 17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает правильным пригласить на встречу по Сирии в Астане представителей новой администрации США и ООН.