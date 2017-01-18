Телеканал RT начали официально транслировать в ООН

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Телеканал RT начал официально транслироваться в ООН, соглашениями о вещании обменялись на церемонии в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке генеральный директор RT Алексей Николов и заместитель генерального секретаря ООН по общественной информации Кристина Галлах, сообщает РИА Новости.

"В современном сложном мире разные взгляды, разные точки зрения и разнообразие источников крайне важно. Определенно, вы внесете вклад в лучшее понимание этого сложного мира", — заявила Галлах на церемонии.

Вещание RT во внутренней информационной сети ООН будет доступно на 66-м канале. Как отметил на церемонии постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, такую цифру легко запомнить.

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"Я думаю, что ООН и RT — две самых узнаваемых аббревиатуры в мире. ООН — давняя институция, RT — достаточно молодая, которой всего более 11 лет", — отметил Чуркин.

"Давайте признаем это, их все смотрят. Это делают дипломаты, послы, министры иностранных дел, главы государств и правительств делают это, и не просто смотрят, но и обсуждают, делают публичные заявления об этом. Иногда в своей критике они выглядят как пиар-представители RT, что делает это СМИ так хорошо известным в мире. Теперь они могут это делать, не покидая стен ООН", — сказал российский постпред.

Церемония обмена соглашениями состоялась в бывшем зале Совета Безопасности ООН, после чего был показан документальный фильм RT "Дети войны" о реабилитации малолетних солдат в Центральноафриканской Республике, завербованных противоборствующими группировками. В декабре 2016 года этот фильм получил серебряную награду премии в области теле- и веб-дизайна Omni Awards.