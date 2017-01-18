Бывшая тюрьма снова стала школой: дети на севере Алеппо возобновили учебу

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Школьники в северном Алеппо вернулись в полуразрушенное здание, которое боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) более двух лет использовали в качестве тюрьмы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Дети сидят на ковриках, им раздали ручки и тетради, но в классах нет стульев и столов. Окна разбиты, в стенах видны следы от пуль, на полу мусор. Всего в школе в районе Аль-Рай 250 учеников от пяти до 15 лет, их обучают письму, математике и чтению семь волонтеров, которые также продолжают восстанавливать здание.

Два с половиной года назад в школе обучалось 500 детей. Затем ее захватили боевики ИГ и превратили в тюрьму.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии.