Два "черных ящика" рухнувшего под Бишкеком Boeing отправили в Москву

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. "Черные ящики" рухнувшего под Бишкеком самолета отправлены в Москву для расшифровки, сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР Кылычбек Досумбетов, передает Sputnik Кыргызстан.

ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ Самолет разбился в Бишкеке, более 30 человек погибли

В понедельник примерно в 7.30 в поселке Дача СУ разбился грузовой самолет Boeing 747. Расследованием происшествия занимаются члены Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По словам Досумбетова, бортовые самописцы были отправлены в МАК в 7.30. "Они разделились на три группы: два человека исследуют место происшествия, два специалиста работают с представителями аэропорта "Манас" и еще два члена МАК работают с сотрудниками Государственного предприятия "Кыргызаэронавигация", — рассказал пресс-секретарь. Члены межгосударственной комиссии продолжают расследование.

Лайнер летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Он упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, 16 пострадали.