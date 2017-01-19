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Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке

Два "черных ящика" рухнувшего под Бишкеком Boeing отправили в Москву

© Sputnik. ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
Новости
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Члены МАК разделились на три группы и продолжают работу на месте крушения, где разбился грузовой самолет Boeing 747.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. "Черные ящики" рухнувшего под Бишкеком самолета отправлены в Москву для расшифровки, сообщил пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог КР Кылычбек Досумбетов, передает Sputnik Кыргызстан.

Грузовой Boeing 747-400 разбился в Бишкеке
ТАБЫЛДЫ КАДЫРБЕКОВ
Самолет разбился в Бишкеке, более 30 человек погибли

В понедельник примерно в 7.30 в поселке Дача СУ разбился грузовой самолет Boeing 747. Расследованием происшествия занимаются члены Межгосударственного авиационного комитета (МАК).  

По словам Досумбетова, бортовые самописцы были отправлены в МАК в 7.30.  "Они разделились на три группы: два человека исследуют место происшествия, два специалиста работают с представителями аэропорта "Манас" и еще два члена МАК работают с сотрудниками Государственного предприятия "Кыргызаэронавигация", — рассказал пресс-секретарь. Члены межгосударственной комиссии продолжают расследование.

Лайнер летел из Гонконга в Стамбул, запланировав дозаправку в Бишкеке. Он упал на поселок Дача СУ. Погибли 38 человек, 16 пострадали.

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