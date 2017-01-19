К "миру посредством силы" предложил вернуться Маккейн в отношении РФ

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что в США отношении России нужно вернуться к принципу мира посредством силы, которого придерживался в отношении СССР 40-ой президент Рональд Рейган, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Как сообщил Маккейн, он надеется, что советники Трампа, в том числе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис, смогут убедить избранного президента занять жесткую позицию по отношению к РФ.

"Мы не можем вознаграждать за дурное поведение, мы должны вернуться к принципу Рональда Рейгана: мир посредством силы. Окрепни и тогда уладь дело с ним, это единственный путь достичь успеха", — отметил Маккейн.

Во вторник Маккейн заявил, что Москве удалось занять на Ближнем Востоке ключевую роль, тогда как позиции Вашингтона в этом регионе ослабли.

© Sputnik. Евгений Биятов Маккейн признал Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке

Сенатор Маккейн является одним из наиболее агрессивно настроенных в отношении Москвы американских законодателей, ратующих, в частности, за усиление антироссийских санкций.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ призвал дождаться вступления в должность будущего американского лидера, но в то же время отметил, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.