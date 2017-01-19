Самолет времен ВОВ нашли в Черном море при подготовке к крещенским купаниям

СУХУМ, 19 янв — Sputnik. Военный самолет времен Великой Отечественной войны и три авиабомбы нашли водолазы МЧС России в акватории Черного моря при подготовке к крещенским купаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"При подготовке береговой линии и акватории к проведению крещенских купаний спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России и специалисты Черноморского флота в акватории Черного моря обнаружили двухмоторный самолет времен войны и три авиабомбы, предположительно, типа ФАБ-100", — сообщили в министерстве.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, при обследовании местонахождения авиабомб, на глубине 15-20 метров и на расстоянии около 800 метров от берега, водолазами и спасателями ЮРПСО был обнаружен двухмоторный самолет времен Великой Отечественной войны без носовой части, перевернутый вверх шасси. По предварительным данным, это может быть военный самолет модели А-20 "Дуглас" американского производства. Воздушные суда данного типа в годы войны поставлялись в СССР по ленд-лизу, оснащались тремя крупнокалиберными пулеметами и были способны нести боевой запас до 900 килограммов.

В ближайшее время водолазам-спасателям МЧС России предстоит поднять и обезвредить взрывоопасные находки.

"Подъем самолета, имеющего высокую историческую ценность, планируется осуществить совместно со специалистами Военно-морского флота Министерства обороны России", — пояснили в ведомстве.

Водолазы-спасатели в настоящее время проводят дополнительные погружения для обследования самолета и подготовительные работы для уничтожения авиабомб.