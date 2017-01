Звезды Голливуда и несколько тысяч человек вышли на митинг против Трампа

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. За день до его инаугурации Дональда Трампа в Нью-Йорке прошел митинг против него с участием градоначальника Билла Де Блазио, голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура и певицы Шер, сообщает РИА Новости.

Акция, собравшая несколько тысяч участников, проходила на углу Центрального парка и фешенебельной Пятой авеню — перед башней отеля, которая носит имя избранного президента, и недалеко от резиденции семьи Трампа в Trump Tower.

Протестующие скандировали "У кого власть?— У нас власть!" Первым из знаменитостей выступил Де Ниро, заявивший, что считает Трампа "плохим примером для этой страны и этого города". Он признался, что никогда не думал, что Трамп окажется в Вашингтоне. "Что бы ни случилось, мы — американцы, жители Нью-Йорка и патриоты — вместе выступим за права наших граждан", — призвал он.

"Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону все, что мы любим", — звучало со сцены. Акция проходит под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе"), такой же призыв распространяется в социальных сетях. Участники критикуют Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступают в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.Standing against hate w/ thousands of my fellow New Yorkers > literally anything #TrumpInauguration related ✊️ #WeStandUnited #TheResistance pic.twitter.com/ondeXdpJUt

— Elizabeth Vogt (@elizvogt) 20 января 2017 г.

​На сцену поднялся также Де Блазио, который уже не раз высказывался о своей оппозиции избранному президенту. Он призвал американцев самих определять свою судьбу, даже если Вашингтон будет контролировать Трамп. "Сегодняшний вечер — ясный пример того, что, собравшись вместе, мы определяем будущее этой страны", — сказал он со сцены.

Сразу в день инаугурации мэр призвал коллег и единомышленников "строить нацию, в которую мы вместе верим". "Трамп ранее говорил, что создал движение. Сегодня мы создаем свое движение! В защиту сделанных достижений и в защиту прав наших людей. В городах по всей стране собираются мэры для подписания требования о том, чтобы следующие 100 дней стали днями наших совместных действий. Мы стоим за свои города, потому что они — настоящая Америка!" — заявил Де Блазио.

Шер назвала будущего президента "невероятным нарциссом, который изменит мир". "Спасти нас можете только вы", — обратилась она к собравшимся.

Акции протеста начались в США уже на следующий день после выборов, на которых победил Трамп. Беспорядки прокатились по крупным городам по всей стране. Главная акция запланирована в день инаугурации 45-го президента в Вашингтоне — 20 января.