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Архивное фото пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков

Песков: РФ хочет хороших отношений с США, но важен подход Трампа

© Sputnik. Сергей Гунеев
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В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре.

СУХУМ, 20 янв — Sputnik.  В одиночку Россия не сможет решить многие проблемы в мире и регионе и хотела бы хороших отношений с США, но "для танго нужны двое", заявил в интервью пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Би-би-си.

"К сожалению, мы не можем верить. Мы можем только выражать нашу надежду", — ответил он на вопрос, верит, что с приходом к власти в США Дональда Трампа произойдут фундаментальные изменения в отношениях Вашингтона и Москвы.

Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за пределами International Hotel Трампа и башни в Columbus Circle в Манхэттене, Нью-Йорк
© REUTERS/ Stephen Yang
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"Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить многие проблемы в этом мире и в нашем регионе, которые подвергают опасности нашу страну, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам крайне необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа — это большой вопрос", — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, откроет ли начальник Пескова шампанское, когда они будут смотреть церемонию инаугурации Трампа, пресс-секретарь президента ответил, что у них будут другие дела. "Мы будем отмечать наш христианский праздник Крещение, купаться в ледяной воде, так что у нас будет другой распорядок дня", — сказал он.

В пятницу в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, победившего на выборах в ноябре.

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