Договор РФ и Абхазии о передаче осужденных ратифицировали в Госдуме

СУХУМ, 20 янв — Sputnik. Госдума приняла закон о ратификации договора между Россией и Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, договор подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лолуа: договор с Россией о передаче осужденных полезен для Абхазии

В соответствии с договором стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Отмечается, что договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

"Согласно статье 3 договора, в передаче может быть отказано, если это нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам любой из сторон. В передаче отказывается также в случае, если осужденный не выполнил какие- либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения этих обязательств", — говорится в пояснительной записке.