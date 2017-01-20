Ученый: восстановить фасад римского амфитеатра в Пальмире будет непросто

СУХУМ, 20 янв — Sputnik, Мария Шелудякова. Восстановить частично разрушенный террористами "Исламского государства" фасад римского амфитеатра в Пальмире будет непросто, потому что этот театр уникален, и отдельные элементы могут быть безвозвратно утеряны, заявил научный сотрудник Института наследия Тимур Кармов.

К счастью, отметил ученый, сохранилось некоторое количество чертежей, планов и фотографий театра – одной из главных достопримечательностей древнего города.

Сирийский государственный телеканал сообщил о частичном разрушении исторического объекта в пятницу утром. Насколько сильно пострадал фасад здания на данный момент неизвестно. Также появилась информация, что уничтожен и всемирно известный античный тетрапилон. Кроме того, местная пресса рассказала, что террористы казнили 12 человек из числа пленных учителей и военнослужащих.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Античный тетрапилон разрушили боевики ИГ в Пальмире

Античный тетрапилон в Пальмире состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху. Он считался одной из визитных карточек архитектурного ансамбля Пальмиры.

Построенный во II веке нашей эры римский амфитеатр был одним из наиболее сохранившихся и хрестоматийных комплексов в Пальмире, рассказал Кармов. Изначально террористы использовали здание как сцену для съемок видео. В первую очередь боевики уничтожали объекты, которые с точки зрения шариата выглядели наиболее вызывающими: храмы языческих божеств, гробницы, арку и скульптуры людей и животных.

"Взрывать театр им поначалу в голову не приходило. Технологически это намного сложнее – например, чтобы разрушить, зрительские места, практически монолитные, необходимо большое количество взрывчатых веществ, в отличие от фасада и примыкающих непосредственно к сцене конструкций", – объяснил ученый.

После первого нападения боевиков группировки "Исламское государство", которое произошло около двух лет назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания цитадели Салах ад-Дина и национального музея.

В марте 2016 года сирийские военные освободили древний город при поддержке ВКС РФ. После освобождения Пальмиры российские специалисты разминировали сначала историческую часть, а затем и жилые кварталы города.

В середине декабря 2016 года экстремисты после двухдневной атаки вновь захватили город и исторические развалины, которые входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. По разным данным, в штурме Пальмиры участвовали более пяти тысяч боевиков, среди которых сотни смертников, а также десятки единиц бронетехники, которые были стянуты из провинций Ракка и Дейр-эз-Зор.