Инаугурационный танец Трампа с супругой: в сети появилось видео

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Дональд Трамп станцевал со своей супругой Меланьей на балу Liberty, посвященном инаугурации, свой первый танец в новом качестве, сообщает РИА Новости.

Трамп появился из-за кулис сцены под руку с Меланьей, которая была в длинном струящемся платье молочного цвета с открытыми плечами. Первая леди, которая уже заслужила восторженные отзывы публики из-за наряда небесного цвета от Ralph Lauren на инаугурации, не ошиблась и с выбором бального платья.

В каком платье появится первая леди на балу, было одной из главных интриг вечера.

​Трамп выступил с краткой речью перед собравшейся многотысячной аудиторией: "Мы сделали это!". И пообещал в очередной раз сделать Америку "снова великой". После чего обратился к супруге со словами, что она окажет ему честь, если потанцует с ним. Трансляцию бала вел телеканал Fox News.

После семьи Трампов и Пенсов направились на второй инаугурационный бал — Freedom. Там Трамп пообещал собравшимся, что будет бороться за американцев "каждый день". А еще, что уже успел побывать в пятницу в Овальном кабинете. Последним пунктом в графике Трампа стоит третий бал, который собрал военных США. По данным Fox News, Трамп намерен пообщаться с ними в рамках бала и немного отойти от традиционной программы.