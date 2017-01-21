Совбез ООН осудил варварское разрушение боевиками ИГ амфитеатра в Пальмире

СУХУМ, 21 янв – Sputnik. Совет Безопасности ООН осудил разрушение боевиками античного театра в сирийской Пальмире, заявил в пятницу постпред Швеции (председатель Совета в январе) Олаф Скуг, сообщает РИА Новости.

"Мы самым серьезным образом осудили продолжающиеся варварские теракты ИГИЛ в Сирии, в том числе разрушение объектов культурного наследия, таких как части римского амфитеатра в Пальмире, объекта культурного наследия ЮНЕСКО", — заявил Скуг.

© Sputnik. Михаил Воскресенский Ученый: восстановить фасад римского амфитеатра в Пальмире будет непросто

По сообщениям СМИ, боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире. Он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова позже осудила разрушение античного тетрапилона в сирийском городе Пальмира боевиками, назвав их действия новым военным преступлением.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал варварством уничтожение боевиками террористической группировки "Исламское государство" памятников в Пальмире.