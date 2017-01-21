Абхазская судьба Надира Битиева вдали от Осетии

Корреспондент Sputnik Южная Осетия Аида Гагиева поговорила с Надиром Битиевым — осетином, живущим в Абхазии.

Надир Битиев — давно уже свой в Абхазии, с тех самых пор, когда еще учась в МГУ, отец Надира женился на девушке из Абхазии. Хотя, какое значение имеет национальность, когда два народа настолько близки, что связь между ними прослеживается даже в языке, например, абхаз на абхазском — это "апсуа", что в переводе обозначает "человек души", а осетин по-абхазски — "ауапс" и переводится "родственная душа". Интересно, что ни один другой народ в абхазском языке не имеет собственного названия.

АРХИВ ГТРК "ИР" Ардзинба в 1993 году приветствует югоосетинских добровольцев в Абхазии

Надир родился в Москве, но всю сознательную жизнь провел в Абхазии, а на каникулы ездил к дедушке и бабушке по отцовской линии в Цхинвал.

"Тогда это было намного проще, дорога проходила через Грузию, и за 4-5 часов ты был уже на месте. Я помню, как дедушка отвозил меня в Южную Осетию и сам был не против погостить у южных братьев", — рассказывает Надир. У Надира и сейчас есть дом в Цхинвале на улице Октябрьская и в родовом селении Гуфта, он очень любит приезжать сюда, ведь здесь, в Осетии, по словам Надира, даже спится по-другому.

С 2005 года Надир Битиев работал в администрации президента Абхазии. С 2014-2015 годы возглавлял управление по связям со СМИ в администрации президента Республики Абхазия. В настоящее время работает помощником президента.

"Я никогда не собирался куда-то уехать. Есть разница между тем, чтобы поехать за границу учиться или работать и есть понятие уехать. Так вот я никогда не хотел уехать. У меня это в голове не укладывалось. Я всегда хотел жить дома и в этом смысле рассматривал только два варианта — Цхинвал или Сухум", — сказал Битиев.

Между тем, возможностей уехать у Надира было много. В 11 классе он поехал в США, в Сиетл, штат Вашингтон, где и закончил школу, но спустя два года вернулся в Абхазию, в связи с началом Отечественной войны. В 1992 году Надир Битиев был уже в составе сухумского батальона.

Несмотря на то, что Надир фактически уехал из Советского союза, казалось бы, в другой мир — в США, он не был потрясен увиденным, а даже напротив.

"В этом плане у меня немного другая история, — смеется Надир, — Абхазия очень отличалась от других советских республик. Тем более на тот период моя бабушка была министром просвещения Абхазии, то есть я был из привилегированной среды, в школе, в которой я учился, были собраны дети всей абхазской элиты. Да и в 90-х дух свободы уже витал в воздухе, у нас были рейбэны, джинсы и ручки с золотыми перьями и в школу меня отвозил водитель, а в Америке приходилось на автобусе ездить. Так что мне было, что рассказать американцам", — вспоминает Надир.

Вернувшись в Россию, Битиев продолжил образование в МГЛУ имени Мориса Тореза, но не доучившись там, с семьей переехал в Новую Зеландию, где он закончил Окландский университет, факультет анализа СМИ, телевидения и кино.

"Безусловно, уровень жизни в Новой Зеландии производит впечатление. Только тот факт, что на весь Окланд с населением более миллиона человек предусмотрено было только 90 полицейских, говорит о многом. Страна занимает первое место в рейтинге стран по уровню благополучия населения и, второе в рейтинге наименее коррумпированных стран. Здравоохранение на очень высоком уровне, экономические показатели Новой Зеландии также впечатляют. Она является лидером по производству мяса и шерсти. Также Новая Зеландия — это единственная страна в мире в акваторий которой никогда не заходило судно, несущее на борту ядерное оружие, чем они очень гордятся", — говорит Надир.

Сравнивая Новую Зеландию с Абхазией он отмечает одну глобальную разницу: "Новая Зеландия — это страна с абсолютно пассивным в политическом смысле населением, но очень активным государством, а Абхазия напротив — страна с очень активным населением, где каждый человек является потенциальным кандидатом в президенты. Здесь государство не нужно, здесь у каждого есть оружие и в случае чего он готов встать на защиту Родины".

По словам Надира в этом и кроется корень многих проблем, мешающих развитию страны, но есть в Абхазии то, чего нет ни в одной из западных стран — это свобода.

© Sputnik. Алексей Ковалев Вот такие пироги! 13

"Здесь люди действительно обладают такой свободой, которой нет в других странах, и эта свобода не вскружила нам голову. Здесь общество во многом саморегулирующееся, нет репрессивного аппарата, который заставляет тебя делать те или иные вещи", — рассуждает Надир. Для Битиева не существовало дилеммы жить там, где высокий уровень жизни и полный социальный пакет или жить там, где нет этого всего, но есть родные люди, культура, обычаи и твой народ.

"Я считаю, что Родину не выбирают, поэтому даже если бы тут была тундра, я бы все равно был здесь, а иначе как мне создавать семью, как научить детей любить свою землю. Поэтому я здесь, а так, конечно, я понимаю, что Новая Зеландия это очень крутая страна, но я не оттуда, я отсюда", — говорит он.

Надир, несмотря на то, что по материнской линии абхаз и большую часть жизни живет в Абхазии, считает себя осетином.

"Национальность передается по мужской линии и никак иначе, и сын мой, если его спросишь, ответит, что он осетин. До какого-то возраста он даже считал, что все мужчины — осетины, а все женщины — абхазки. Мне импонировала такая оригинальная модель мироустройства сына, которая брала начала из модели устройства нашей семьи" — рассказывает Битиев.

Надир, как и все осетины, любит осетинские пироги, отдавая предпочтение цахараджыну (осетинский пирог с листьями).

"Моя бабушка, точнее тетя моего отца Роза Битиева делала очень крутые осетинские пироги. А жене я говорю, чтобы уметь делать настоящие осетинские пироги, нужно родиться в Осетии, поэтому даже не пытайся", — сказал он. На сегодняшний день именно Абхазия является домом и постоянным местом жительства Надира, но в сердце не меньшее место занимает и Южная Осетия. Он верит, что у таких родных для него республик, с очень похожей судьбой впереди светлое будущее. Ведь у наших народов есть, то, чем не обладают самые развитые и передовые государства мира — это сила и стойкость осетин и умение абхаз улыбаться, глядя в глаза всем трудностям и невзгодам.