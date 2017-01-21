Граффити с изображением убитого посла Карлова появилось на здании в Анталье

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Российский художник Александр Гущин из Екатеринбурга нарисовал на здании одного из торговых центров провинции Анталья портрет убитого в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова, заявил организатор акции Алексей Столяров, известный также как пранкер Лексус, сообщает РИА Новости.

"Мы увидели на стенах домов в Москве изображения Гагарина и других великих граждан нашей страны и подумали, что этого достойны и наши современники. Идея с портретом Карлова принадлежит режиссеру из Екатеринбурга Андрею Крупину и мне. Решили отправиться в Турцию и сделать такой стрит-арт. Рисовал портрет известный екатеринбургский художник Александр Гущин", — сказал собеседник агентства.

По словам Столярова, участники акции изначально хотели приехать в Анкару и нарисовать портрет Карлова на здании Центра современного искусства, где он был убит. "Но нас предостерегли, что в Анкаре есть радикалы, поэтому решили поехать в Анталью", — сказал Столяров.

Он отметил, что согласования акции с местными властями не было, поскольку "это заняло бы долгое время, а идея появилась молниеносно".

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"Как только мы начали рисовать портрет на здании торгового центра на трассе Анталья-Кемер, популярного у местных художников, сразу же приехали полицейские, которые спросили разрешение. Мы показали эскиз портрета и сказали, что это не вандализм. Готовы были оплатить штраф. Но полицейские, как только узнали, что мы из России и рисуем портрет убитого посла, никаких мер против нас предпринимать не стали, пожелали нам всего хорошего и уехали", — добавил Столяров.

По его словам, местные жители, которые наблюдали за работой художника, подходили и выражали поддержку акции. "Они говорили, что это великолепно. Фамилию Карлова в Турции, конечно же, знают, но никто не ожидал появления его портрета на стене", — добавил собеседник агентства.

По словам Столярова, организаторы акции хотели бы также нарисовать в Турции портрет летчика Олега Пешкова, погибшего в ноябре 2015 года в результате атаки турецкого F-16, но место для него пока не выбрали. "Хотим, чтобы это было в горах, ближе к небу", — сказал Столяров.