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Пролет самолетов. Архивное фото.

МО РФ: дальняя авиация РФ поразила объекты ИГ в Сирии

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков РФ, которые нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим.

СУХУМ, 21 янв — Sputnik. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства" (запрещенная в РФ организация) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"21 января 2017 года шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор… Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков РФ, которые нанесли удары по ИГ в провинции Дейр-эз-Зор, осуществляли истребители Су-30см и Су-35с c аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, отмечает Минобороны.

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