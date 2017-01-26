Впервые орган одного животного вырастили в теле другого

СУХУМ, 26 янв — Sputnik. Ученым из Японии удалось вырастить здоровый орган из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS) одного животного в теле животного другого вида, сообщает РИА Новости.

Группа ученых из Токийского университета смогла вырастить поджелудочную железу из iPS-клеток мыши в теле крысы. После этого ученые пересадили панкреатический островок, влияющий на синхронизацию высвобождения инсулина, мыши, страдающей диабетом, в результате чего специалисты отметили улучшение ряда показателей, в частности регуляции уровня глюкозы в крови.

В 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (iPS). Они способны формировать клетки различных органов. Таким образом, стало возможным создавать ткани и органы из клеток самого пациента взамен поврежденных или утерянных из-за болезни или травмы. За это открытие в 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии.

За десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.